أسرع طريقة لتحضير المكرونة البيضاء

جدة - نرمين السيد - ويحتاج الأطفال إلى التجديد والتنوع فى الوجبات المقدمة لهم، كما يتم تحضير تلك الوجبة بمكونات بسيطة من مطبخك، ونحتاج إلى: -مكرونة مسلوقة. -3 أكواب حليب خالى الدسم. -3 ملاعق كبيرة من الطحين. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. -5 ملاعق كبيرة من جبن البارميزان المبشور. طريقة التحضير: يجب مزج الحليب مع الطحين والملح وجوزة الطيب فى وعاء على نار معتدلة حتى يصبح متجانسا وخالى من الكتل. ويتم الاستمرار فى مزج تلك المكونات حتى تتكاثق ويثقل الخليط، وتوضع المكرونة المسلوقة فى طبق بالفرن ويسكب مزيج الحليب فوقها. وتوضع الجبنة على وجه الطبق ثم بعدها يدخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يحمر الوجه وتذوب الجبنة ثم تقدم ساخنة.

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