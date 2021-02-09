بولندا تسعى لإنشاء غرف بكاء لـ المرأة الحامل

جدة - نرمين السيد - وتعتزم وزارة العدل إنشاء "غرف بكاء" مخصصة للحوامل، للتخفيف من الآثار النفسية السلبية التى تمر بها طوال فترة حملها. وتساهم زيارة الحوامل لتلك الغرف فى تقديم الدعم النفسى والاجتماعى لهن. يذكر أن وزارة العدل البولندية تعرضت للكثير من الانتقادات بعد وضع الخطوط العريضة لخطط تدعم النساء اللاتي يجبرن على إنجاب أجنة مصابة بعيوب قاتلة بسبب حظر شبه كامل للإجهاض، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

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