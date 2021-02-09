عاجل.. مسبار الأمل الإماراتى يصل بنجاح إلى مدار كوكب المريخ

جدة - نرمين السيد - ويعد مسبار الأمل، هو مشروع إماراتى لاستكشاف المريخ، انطلقت فى 20 يوليو 2020 إلى المريخ، وبُنى المسبار فى مركز محمد بن راشد للفضاء، وشارك فيه تطويره جامعة كولورادو بولدر، وجامعة ولاية أريزونا وجامعة كاليفورنيا بيركلى، وسيرصد المسبار دورات الطقس اليومية والموسمية، وأحداث الطقس فى الجو المنخفض مثل العواصف الترابية، وكيفية تغير الطقس فى مناطق المريخ المختلفة، وسيُستخدم المسبار لمحاولة الإجابة عن الأسئلة العلمية حول سبب فقدان الغلاف الجوى للمريخ الهيدروجين والأكسجين فى الفضاء والسبب وراء التغيرات المناخية الشديدة فى المريخ، ويتزامن وصول المسبار إلى مداره مع احتفالات الإمارات بيوبيلها الذهبى لمرور 50 عامًا على إعلان اتحاد الإمارات.

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