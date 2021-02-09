هند جاد : وصول مسبار الأمل إلإماراتى للمريخ يكتب تاريخا جديدا للعرب

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هند جاد رئيس مؤسسة بيت العرب، إن وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ اليوم الثلاثاء، هو بمثابة تاريخ جديد تكتبه الإمارات، إذ أن تلك الخطوة غير المسبوقة تعنى أن زيارة الفضاء لم تعد حكرا على الغرب وحده فقط، وإنما أصبح من حق كل عربى أن يفخر بالانضمام إلى العالم المتقدم.





وأشادت هند جاد، فى بيان لها، بدولة الإمارات التى فتحت الباب واسعا أمام علمائها النوابغ، ولم تبخل عليهم، ووفرت لهم المناخ المناسب، والإيمان بقدراتهم، حتى أصبح المستحيل واقعا. وأكدت أن الإمارات تسطر تاريخاً جديداً يؤكد أن العرب يتوقون إلى العلم، وأن وضعهم طوال الوقت فى خانة المدافع عن أنفسهم باعتبارهم ينتمون إلى الماضى ويتمسكون بالتقاليد البالية ولا يأخذون بأسباب التقدم هى مجرد صور تمت صناعتها لأغراض تخص دولاً ومؤسسات يهمها وضع العرب طوال الوقت فى خانة الأعداء.

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