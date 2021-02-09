وكالة الفضاء المصرية: إنجاز مسبار الأمل يمهد طريق العرب فى الوصول للمريخ

جدة - نرمين السيد - وأكد القوصى اليوم الثلاثاء، أن هذا الوصول يعتبر إنجازا عظيما بكل المعايير لصعوبة تحقيقه.

وأضاف أن الوصول لتلك النقطة يفتح الأبواب للإمارات لتقديم المزيد من الأعمال الفضائية، ويدفع الدول العربية إلى أن تحذو حذوها، مشيرا إلى أن النجاح الإماراتى سيسهل كثيرا على الدول العربية فى الحصول والاستفادة من المعلومات الفضائية التى كان يصعب الحصول عليها من الدول الأجنبية المسيطرة فى هذا المجال.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن النجاح الإماراتى سيسهم فى التعاون بين مصر والإمارات فى مجال استكشاف الفضاء الخارجى، خاصة أن هناك اتفاقية تعاون بين الهيئة ووكالة الفضاء الإماراتية منذ فبراير 2019 فى مجال الفضاء والاستشعار عن بعد.

وقال إن برنامج الفضاء الإماراتى من أهم البرامج المميزة فى المنطقة، مهنئا الإمارات حكومة وشعبا على هذا النجاح الذى يضيف إلى رصيد الإمارات والعرب عامة.

وأضاف أن مصر فى انتظار الصور والبيانات عن كوكب المريخ التى سيرسلها مسبار الأمل الإماراتى، مشيرا إلى أن علماء الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، نجحوا فى نشر دراسات علمية عن المياه على سطح المريخ فى أهم المجلات العلمية العالمية.

بدوره، أكد الدكتور أحمد فرج خبير الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء، أن وصول مسبار الأمل للمريخ يعد إنجازا للعالم أجمع وليس العربى فقط، لأنه يفيد البشرية فى استكشاف الفضاء، وملهما للأجيال المقبلة فى قدرة العرب العلمية فى تحقيق نجاحات مماثلة.

وأشار إلى أن المسبار نجح فى الدخول لمدار الالتقاط حول المريخ، ومن المقرر أن يدخل المدار العلمى أبريل المقبل، موضحا أن النتائج العلمية التى سيرسلها المسبار سيستثمرها العالم ومن بينهم مصر فى اكتشاف المزيد من المعلومات المهمة والتعرف على كوكب المريخ.

وأوضح أن المسبار سيدرس كل ما له علاقة بطقس وجو الكوكب الأحمر، مستعينا بثلاثة أجهزة علمية متطورة، هى المقياس الطيفى بالأشعة تحت الحمراء، والمقياس الطيفى بالأشعة فوق البنفسجية، وكاميرا استكشاف رقمية عالية الدقة.

من جهته، هنأ الدكتور حسين الشافعى مستشار وكالة الفضاء الروسية، دولة الإمارات على نجاح وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، قائلا: إن البشرية جمعاء سوف تستفيد من هذه الخطوة، بعدما أعلنت دولة الإمارات عن أن ما سوف تحصل عليه من نتائج وأبحاث ودراسات عن الأنماط الحرارية وتركيبات جبال الجليد الموجودة بالكوكب، ستكون متاحة لكل المراكز البحثية المختصة حول العالم، بما يؤكد عالمية الحدث.

يذكر أن "مسبار الأمل" الإماراتى، أنجز مهمة الوصول إلى كوكب المريخ، بعد رحلة استمرت 7 أشهر، قطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

ويأتى برنامج المريخ فى إطار جهود الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية، ولوكالة الإمارات للفضاء خطة طموحة لبناء مستوطنة على المريخ بحلول عام 2117، ومن المقرر أن يظل مسبار الأمل فى مداره حول المريخ فترة عامين، أو "سنة مريخية".