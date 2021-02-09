 CNN Travel يختار مصر ضمن الوجهات الآمنة خلال جائحة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - واختار الموقع مصر كأحد هذه الوجهات ضمن عددا من دول العالم.

واستعرض الموقع خلال التقرير الذى نشره تحت عنوان "السفر إلى مصر خلال كوفيد 19: ما تحتاج إلى معرفته قبل السفر" كل ما يجب أن يعرفه السائح عن مصر قبل السفر من حيث نصائح السفر المقررة من قبل الحكومة المصرية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة فى المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، منوها عن صرامة وجدية تطبيق هذه الإجراءات.



كما استعراض المقاصد السياحية المتنوعة بمصر، مشيرا إلى أنها تزخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية منها أهرامات الجيزة والمتاحف المتميزة والمنتجعات السياحية الفاخرة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بعدد من أفضل مواقع الغوص فى البحر الأحمر على مستوى العالم، والشواطئ المشمسة التى تطل على المياة الفيروزية للبحر الأحمر والطبيعة الخلابة. كما نشر عدد من الروابط الالكترونية التى تبرز تفاصيل المقاصد السياحية فى مصر.

جدير بالذكر أن موقع CNN Travel كان اختار مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها فى عام 2021، كما اختارت جريدة التليجراف البريطانية مصر كأفضل الواجهات السياحية التى يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق فى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى اختيار موقع "تريب أدفايزر" مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما إنه كان قد اختار مدينتى القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.