ناسا تهنئ طاقم مسبار الأمل الإماراتى بوصوله إلى مدار المريخ

جدة - نرمين السيد - وقال زوربوكن، فى تغريدة، أعادت وكالة "ناسا" نشرها، إن "مسعاكم الجرىء لاستكشاف الكوكب الأحمر سيلهم آخرين بالوصول إلى النجوم".
وبحسب "سكاى نيوز"، أعرب العالم الأمريكى عن أمله بالالتحاق بالمسبار الإماراتى، بعد أيام، حين تصل مركبة ناسا لاستكشاف المريخ "مارس 2020"، إلى مدار الكوكب الأحمر، وستسبقها مهمة "تيانوين" الصينية يوم العاشر من فبراير.
المركبة الفضائية التابعة لوكالة "ناسا" تصل يوم 18 فبراير إلى مدار كوكب المريخ، وهى الوحيدة من بين ثلاث مهمات، التى ستهبط على سطح الكوكب الأحمر.
وقال موقع "سى نت" العلمى: "رغم أن ناسا تتمتع بسجل حافل من الهبوط على الكوكب الأحمر فى العقود القليلة الماضية، فلا توجد ضمانات للنجاح، لأن المريخ صعب".
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