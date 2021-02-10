بلومبرج : تويتر ربما يفرض دفع البقشيش على بعض خدماته

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "بلومبرج"، نقلا عن مصادر داخل موقع التدوينات القصيرة العالمى "تويتر"، إن المنصة ربما تبحث عن طرق لفرض رسوم مقابل بعض خدماتها، وإنه يحتمل أن تتضمن تلك الرسوم موقع "تويت ديك"، المخصص لإدارة حسابات تويتر.





ويقال إن فريق عمل "تويتر" يبحث عن بعض الأفكار تتيح له تقديم بعض ميزاته باشتراكات مدفوعة، مثل زر "التراجع عن الإرسال"، أو مزيدًا من أو المزيد من خيارات المستخدم لتخصيص صفحته الشخصية. وأضافت "بلومبرج" أن هناك فكرة مطروحة فى الوقت الحالى تتمثل فى "دفع البقشيش" لـ "تويتر"، والتى تسمح لـ مستخدمى الموقع بتقديم رسوم للحسابات مقابل محتوى شخصى. وكشفت بلومبرج أن شركة تويتر تتعرض لضغوط من كبار المستثمرين لتنويع مصادر إيراداتها، لتقليل الاعتماد على الإعلانات فقط، حيث لوحظ أن الشركات الإعلانية المنافسة من "فيسبوك" و"سناب شات" تنمو أسرع من نظيراتها فى "تويتر".

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