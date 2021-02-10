نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحور الفردوس وصلاح سالم

جدة - نرمين السيد - أكد الإعلامى أحمد يونس نقلا عن محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، وجود هدوء وانتظام فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجهين القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهم.





وأوضح صابر خلال التقرير المرورى، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق المرج والكنيسة والمنيب.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة كشف صابر خلال عن وجود زحام بمحور الفردوس وصلاح سالم، ونصح بسلوك محور النصر كبديل له، كما ترتفع الكثافة المرورية فى كوبرى الحدائق ويفضل سلوك شارع مصر والسودان.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.