أحمد يونس بعد تصدر تويتر بـ صباحك أسعد: التريند الأول مكاننا

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جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" تصدره تريند تويتر، وعلق: "صباحك أسعد مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. عاش يا صبحاوية.. التريند الأول مكاننا".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أفضل إعلامى على الإطلاق"، "دائما رقم واحد"، "اصحى وفوق يونس فوق"، "التريند الأول مكانك أصلا ومش مكان حد غيرك".
وقدمت حلقة اليوم، الأربعاء، مجموعة متنوعة من الأغانى المختلفة، والنشرة المرورية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء الأمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمتابعين.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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