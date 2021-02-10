صور.. أزياء أنيقة لـ المكسيكية جاكلين براكامونتاس

جدة - نرمين السيد - ولم تكتف بشهرتها وتألقها فى مجال الأزياء والموضة فقط بل شاركت فى التمثيل.

ونشأت جاكلين من أصول بلجيكية، وتتمكن من التحدث بمختلف اللغات منها الإسبانية والفرنسية والإنجليزية.

وبعد انتهائها من مدرستها سافرت إلى فرنسا، ثم عادت للمكسيك، لتبدأ العمل كعارضة أزياء وثم أصبحت ممثلة ومن أبرز المسلسلات التى مثلتها هى روبى.

وحصلت جاكلين على شهرة واسعة بمجال الأزياء، كما تنال إطلالاتها إعجاب متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، الذين يتخطون حاجز الـ 6.5 مليون فرد.