شاومى تطرح الهاتف الرخيص بإمكانيات محدودة

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف "Xiaomi Mi 11 Lite" بسعر وإمكانيات أقل مقارنة بهاتف "Xiaomi Mi 11" الذى طُرح منذ أسابيع.
ويتمتع "Xiaomi Mi 11 Lite" بـ 4 كاميرات خلفية، وتصل دقة الكاميرا الرئيسية إلى 46 ميجا بيكسل، وذلك يعد الأقل مقارنة بهواتف المجموعة حيث تأتى الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى ميزة التكبير 5x مع مستشعر من نوع telephoto، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "GSMArena".
ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 755G، كما تحتوى وحدة المعالجة المركزية الخاصة به على نواة Cortex-A78، على عكس معالج 888 Snapdragon للهواتف الأخرى، والذى يعد الأفضل لهواتف الأندرويد حتى الآن.
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