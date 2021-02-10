جدة - نرمين السيد - رغبت الطالبة إيلى إلياس فى تناول وجبة مكونة من قطعتين من البرجر ورقائق البطاطس ولفائف الدجاج من خلال تطبيق "أوبر إيتس". وتلقيت رسالة من التطبيق لتخبرها بأن الطعام فى الطريق، ورسالة أخرى تقول أن السائق بمكان قريب. وبعدها جاءت لها رسالة أخرى تقول أنه تم توصيل الطعام، ويجب إعطاء إكرامية للسائق. ثم استقبلت عبر هاتفها رسالة بها اعتذار، وتقول: "آسف يا عزيزتى .. أكلت طعامك"، وذلك وفقا لما جاء فى "ديلى ميل". ورفضت إيلى إلقاء اللوم على السائق لكونه جائعا حتى لا تتسبب فى تحوله لشخص عاطلا عن العمل، وتواصلت لاحقا مع "أوبر إيتس" وتمكنت فى النهاية من إعادة ترتيب الحصول على طلبيتها مجانا. وقالت لصيحفة "ذا صن": "الرسالة أضافت قيمة كوميدية إلى طلب "أوبر إيتس" المعتاد. لذلك غفرت له".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عامل يتناول وجبة قبل توصيلها.. ويبعت برسالة كوميدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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