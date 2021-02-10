جدة - نرمين السيد - ولكن ظهرت أغرب صيحات الموضة سواء كانت ملابس ملطخة بالطين أو تصميم ملابس مستوحاة من الجبنة الرومى وغيرها. ودخلت العلامة التجارية الفرنسية "لويس فيتون" منافسة مع أغرب تصميمات الملابس والتى منها سترة "Bubble Wrap". وصممت تلك السترة على شكل "V" مع سحاب فى الأمام وثلاثة صمامات للسماح بدخول الهواء. وصنعت تلك السترة من مادة يمكن حقنها بالهواء، ويبلغ سعرها 3.910 دولارات أمريكية، ويتوفر منها المقاسات المختلفة التى تناسب الجميع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علامة تجارية فرنسية تطرح سترة من الـ Bubble للرجال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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