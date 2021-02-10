إقبال ملحوظ على تطبيق clubhouse

جدة - نرمين السيد - ويعتمد ذلك التطبيق على الصوت، فهو عبارة عن منصة اجتماعية قائمة على أساس "الدردشة الصوتية بدون اتصال"، وفقا لما جاء فى صحيفة "كانبيرا تايمز". ويضم التطبيق محادثات صوتية سريعة الزوال فى الوقت الفعلى، ويمكن لأى مستخدم الاستماع إليها ولا يمكن لأى شخص تسجيلها. ويسمح التطبيق لمستخدميه بالدخول والخروج من الدردشات المختلفة حول مواضيع مختلفة، وهو يتشابه مع البث الصوتى المباشر.

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