لأول مرة..اكتشاف احتياطى كبير لمياه متجمدة على سطح الكوكب الأحمر

جدة - نرمين السيد - وتشير مجلة Nature Astronomy، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن هذه المنطقة ستكون مستقبلا موقعا لإنشاء قاعدة للإقامة الدائمة على سطح الكوكب الأحمر.

ويهدف مشروع SWIM ((Subsurface Water Ice Mapping إلى وضع خارطة عن رواسب الجليد المحتملة المدفونة على سطح المريخ لتسهيل عملية البحث واختيار الموقع الأفضل للهبوط على الكوكب.

وبالطبع، الجليد مورد بالغ الأهمية، وضرورى جدا للعديد من جوانب عمل قاعدة المريخ: فهو مصدر الماء للبشر والنباتات، ولإنتاج وقود الميثان وهواء التنفس، والأهم من هذا يمكن الحصول من هذا الجليد على الوقود اللازم للعودة إلى الأرض، لأنه عمليا لا يمكن أخذ كمية من الوقود تكفى للرحلة إلى المريخ والعودة إلى الأرض.

وقد جمع العلماء فى دراستهم بيانات حصلوا عليها من أجهزة ناسا :Mars Reconnaissance Orbiter، وMars Odyssey وMars Global Surveyor، وعالجوها باستخدام خوارزمية واحدة ابتكرت خصيصا لهذا المشروع، سمحت بإجراء تقدير كمى لاحتمال وجود الجليد المدفون فى مختلف مناطق سطح الكوكب الأحمر.

وركز الباحثون، اهتمامهم على خطوط العرض الوسطى لنصف الكرة الشمالى للكوكب، حيث يحتمل وجود عاملين ضروريين لإنشاء قاعدة دائمة فيها- ضوء الشمس واحتياطى كبير من الجليد المدفون.

ويقول الباحث غارث مورغان موضحا، المريخ كوكب جليدى وهذا خبر جيد، ولكن المسألة تكمن فى العثور على الجليد فى منطقة ملائمة لهبوط الإنسان على الكوكب، ويضيف، لقد أظهرت دراسات سابقة أن الجليد مدفون على عمق ثلاثة أمتار فى خطوط العرض الأعلى من 50 درجة فى كل من نصفى كرة المريخ، ولكن هذه المناطق أكثر برودة وعرضة لموسم الليالى الطويلة، أما مناطق العرض السفلى فأكثر دفئا وطول الليالى مقبول والإشعاع الشمسى متوفر لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتظهر الخارطة التى وضعها الباحثون عن كثافة الجليد، وجود مناطق واسعة فى النصف الشمالى لكرة المريخ، لاستقرار الجليد، الذى يتراوح على عمق من بضعة سنتمترات وحوالى كيلومتر واحد عن السطح.