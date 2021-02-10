فيديوجراف.. مهام «مسبار الأمل» فى رحلته إلى المريخ

جدة - نرمين السيد - الإنفوجراف التالى يوضح مهام مسبار الأمل فى رحلته إلى المريخ. وبهذه الرحلة، تصبح الإمارات خامس دولة فى العالم تحقق هذا الإنجاز التاريخى، حيث يستخدم المسبار 3 أجهزة علمية صممت خصيصًا لتساعده فى تحقيق أهداف مهمته.

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