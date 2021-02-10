تحذير من موجات تسونامى بعد 3 زلازل تفصل بينها دقائق فى 3 دول

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، ضرب الزلزال الأقوى بالقرب من نيوزيلندا، وقد سجلته الوكالة الجيولوجية الأمريكية فى البداية بقوة 7.5 درجات، قبل تعديله إلى 7.7 درجات.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار على الأرض من جراء الزلزال، الذى ضرب مساء الأربعاء بتوقيت نيوزيلندا.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن مركزه على عمق 6 أميال جنوب شرقى أرخبيل جزر لويالتى، وفق ما ذكر موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

وكان زلزالان رئيسيان آخران قد ضربا جنوب غربى سومطرة فى إندونيسيا، وبالقرب من الفلبين.

وحذر المسؤولون، من أن الزلزال الذى ضرب جزر "لويالتى" قد يتسبب فى "موجات خطيرة".

وقال "مركز التحذير من تسونامى فى المحيط الهادى" (NWS): "من الممكن حدوث موجات تسونامى خطيرة بسبب هذا الزلزال، خلال الساعات الثلاث المقبلة".

وأوضح المركز أن ارتفاع أمواج التسونامى سيتراوح بين 0.3 ومتر واحد فوق مستوى المد فى بعض سواحل فيجى ونيوزيلندا وفانواتو.

كما توقع حدوث موجات أصغر فى دول أخرى بالمنطقة، من بينها أستراليا وجزر كوك وساموا الأمريكية.