هواوى تلجأ للقضاء الأمريكى لإسقاط عقوبات ترامب

جدة - نرمين السيد - أقامت شركة "هواوى" الصينية، رائدة صناعة الهواتف الذكية، دعوى قضائية فى الولايات المتحدة الأمريكية لإزالتها من قائمة "التهديدات الوطنية" للجنة الاتصالات الفيدرالية، حيث تسعى الشركة الصينية إلى إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة.





ولجأت "هواوى" للقضاء الأمريكى فى دعواها القضائية، التى رفعتها أمام محكمة الاستئناف فى الدائرة الخامسة فى نيو أورليانز، حسبما أفاد موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكى - لإلغاء قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الصادر فى يونيو، والذى اعتبرها خطرا على الأمن القومى الأمريكى، مدعية أن اللجنة صنفتها بشكل "غير قانونى".

وقالت الشركة الصينية "إن لجنة الاتصالات الفيدرالية تصرفت خارج نطاق صلاحياتها، وأن قرارها كان غير دستورى.

وتأتى تلك الخطوة من جانب "هواوى" مع رحيل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث تسعى الشركة الصينية لاستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، والتخلص من القيود الأمريكية التى فرضتها عليها إدارته.

واتهمت إدارة ترامب "هواوى" بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، ووقع ترامب فى مايو 2019 أمرا تنفيذيا بوضع الشركة الصينية على قائمة الكيانات التجارية التى يتعين على الشركات الأمريكية الحصول على تراخيص خاصة للتعاون التجارى معها، فيما نفت الشركة الصينية تلك المزاعم، مشيرة إلى أن تلك العقوبات كان خلفها دوافع سياسية تتعلق بالحرب التجارية مع الصين وليس مخاوف أمنية مشروعة.