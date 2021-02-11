كلاكيت خامس مرة .. انخفاض إيرادات Cisco بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت شركة Cisco Systems Inc المطورة لأجهزة الشبكات والبرامج ومعدات الاتصالات، انخفاضًا فى إيراداتها للربع الخامس على التوالى، حيث أنفق عملاء المؤسسات مبلغًا أقل على منتجات البنية التحتية للشبكات والمكاتب بسبب زيادة العمل عن بعد.





وبحسب موقع TOI الهندى، فقد عانت أسهم الشركة من الانخفاض بنسبة 4% فى التداول الممتد، وكان السهم قد ارتفع بنحو 8% الأسبوع الماضى قبل النتائج. وقال المدير المالى ريتشارد هيرين فى مكالمة مع المحللين، إن وحدة منصات البنية التحتية، التى تراجعت مبيعاتها بنسبة 3% فى الربع ، تلقت الضربة الأكبر من جائحة كورونا. ولفت إلى أن إجمالى إيرادات الشركة انخفض بشكل طفيف إلى 11.96 مليار دولار فى الربع الثانى المنتهى فى 23 يناير، من 12.01 مليار دولار فى العام السابق.

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