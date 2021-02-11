صور.. ملابس لأصحاب الجسم الكمثرى

جدة - نرمين السيد - ويعانى بعض الفتيات أصحاب الجسم الكمثرى، وهن اللواتى يظهرن بمنطقة أرداف أكثر من الصدر والكتفين. ويجب على هؤلاء الفتيات عند اختيار الملابس فى الجزء العلوى اختيار الألوان الزاهية مع تجنب الملابس الطويلة والواسعة والتى تخفى منطقة الخصر، لأنها ستخفى منحنيات الجسم. ويفضل اختيار الملابس العلوية ذات النقوش والطباعات، لكونها تلعب دورا مهما فى إضافة عرض للنصف العلوى من الجسم. وعند الرغبة فى ارتداء المعاطف ينصح بالابتعاد عن الملابس العلوية الطويلة، فمن الممكن أن يصل طوله عند منتصف الفخذ.

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