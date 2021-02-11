أجمل صور لـ الأوكرانية ميشا رومانوفا

جدة - نرمين السيد - وتألقت ميشا بدورها كعارضة أزياء فى أوكرانيا، حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء هناك. ولم تقتصر موهبتها على الأزياء والموضة فقط بل انضمت كعضوة بالفرقة الغنائية الأوكرانية فى نو فيرجس. وتنال إطلالاتها الأنيقة إعجاب متابعيها، حيث تحرص على نشر صور أزيائها عبر صفحتها على إنستجرام حتى تبهر معجبيها بأزيائها. وتميزت ميشا رومانوفا فى مجال الأزياء والموضة، لما تتمتع به من رشاقة قوامها وجمال ملامحها التى تنعكس فى إطلالاتها ما يلفت الأنظار حولها وتفوز بإعجاب الجميع.

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