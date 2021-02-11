كالعادة.. #ويك_إندك_مع_يونس التريند الأول قبل إذاعة صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - وأعلن يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره تويتر، وقال: "نبدأ يومنا زى عادتنا بتصدر التريند .. "ويك إندك مع يونس" التريند الأول فى مصر على تويتر حالا من قبل ما نبدأ حلقتنا بكتير .. صباحكوا سعادة وهنا".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "رقم واحد"، "كل حاجة معاك يا يونس مختلفة"، "ده أحلى وأجمل ويك اند"، "صباحك ومطرحك التريند الأول على مدار الأسبوع".

وقدمت حلقة اليوم، الخميس، مجموعة متنوعة من الأغانى المختلفة، وأبرز الأخبار الواقعة مساء الأمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمتابعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.