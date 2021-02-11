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جدة - نرمين السيد - وأعلن يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره تويتر، وقال: "نبدأ يومنا زى عادتنا بتصدر التريند .. "ويك إندك مع يونس" التريند الأول فى مصر على تويتر حالا من قبل ما نبدأ حلقتنا بكتير .. صباحكوا سعادة وهنا".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "رقم واحد"، "كل حاجة معاك يا يونس مختلفة"، "ده أحلى وأجمل ويك اند"، "صباحك ومطرحك التريند الأول على مدار الأسبوع".
وقدمت حلقة اليوم، الخميس، مجموعة متنوعة من الأغانى المختلفة، وأبرز الأخبار الواقعة مساء الأمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمتابعين.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كالعادة.. #ويك_إندك_مع_يونس التريند الأول قبل إذاعة صباحك ومطرحك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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