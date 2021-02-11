باحثون يتوصلون إلى جهاز يقيس مستوى الإجهاد عن طريق العرق

جدة - نرمين السيد - ويتمكن الجهاز من اكتشاف مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول فى العرق، ويساعد فى تحذير الناس من مستويات الإرهاق.

وأشار الباحثون بالمعهد الفيدرالى السويسرى للتكنولوجيا فى لوزان، إلى أن وضع ذلك الجهاز على الجلد ويوفر حساسية عالية مما يتمكن من قياس الإجهاد.

وأوضح البروفيسور إيونيسكو، باحث الورقة وخبير الإلكترونيات النانوية، إمكانية ذلك الجهاز فى إفراز الكورتيزول بينما تشعر أنك بخير وفجأة يحدث شىء ما يضعك تحت الضغط ويبدأ جسمك فى إنتاج المزيد من الهرمون، وذلك وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

ويحتوى الجهاز على ترانزستور وقطب جرافين متصل بجزيئات خاصة ترتبط بالكورتيزول ولها شحنة سالبة.

عندما تلتقط هذه الجزيئات جزىء الكورتيزول، فإنها تنثنى على نفسها، مما يجعل الشحنة السالبة قريبة من سطح القطب حيث يمكن اكتشافها، وبالتالى تسجل وجود الكورتيزول فى العرق.

ويعد ذلك هو أول جهاز قادر على توفير مراقبة الكورتيزول على مدار الساعة، كما يساعد العلماء فى جمع بيانات كمية وموضوعية عن الأمراض المرتبطة بالإجهاد.