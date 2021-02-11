الجرام بـ 30 ألف دولار.. سم العقارب السائل الأغلى فى العالم

جدة - نرمين السيد - وتم تأسيس شركة "كايرو فينوم" حتى تكون مصدرا لاستخراج سم العقارب، وفقا لما جاء فى شبكة "رووداو".

ولم تقتصر تلك الشركة على استخراج سم العقارب فقد بل أصبحت تتعامل مع عشرات الآلاف من الكائنات السامة، لاستخراج السموم وبيعها لشركات الأدوية.

وتستخدم تلك الشركة التحفيز الكهربائى لجعل العقارب تطلق السم، ويختلف سعر الجرام من السم وفقا لنوع العقرب، ولكنه يباع بسعر باهظ يمكن أن يصل إلى 30 ألف دولار حسب ما جاء فى "سبوتنيك".

وبالرغم من لدغة العقرب المميتة إلا أن سم العقرب من الممكن أن يستخدم فى معالجة الفيروسات والتهاب الكبد الوبائى.