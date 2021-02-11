جدة - نرمين السيد - وتأتى تلك الميزة فى تحديث بيتا iOS 14.5، فعند إدخال المستخدم للعنوان ويختار انتقال يسمح له Siri بالإبلاغ عن الحوادث أو المخاطر التى قد يراها فى طريقه.
كما سيتم إضافة زر "إبلاغ" لتطبيق "GPS" لدى مستخدى أبل لتمكنهم من الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث.
وفى حالة تقديم عدد كاف من الأشخاص تقارير عن الحادث فسيعرض تطبيق خرائط أبل موقع الحادث على الطريق من خلال التعهيد الجماعى، ويتم حاليًا اختبار الميزة فى الولايات المتحدة لمستخدمين محددين، وفقا لما جاء فى " MacRumors".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبل تضيف تحديثات لتخبر مستخدميها بحوادث الطرق لتجنبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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