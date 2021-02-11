أبل تضيف تحديثات لتخبر مستخدميها بحوادث الطرق لتجنبها

جدة - نرمين السيد - وتأتى تلك الميزة فى تحديث بيتا iOS 14.5، فعند إدخال المستخدم للعنوان ويختار انتقال يسمح له Siri بالإبلاغ عن الحوادث أو المخاطر التى قد يراها فى طريقه.

كما سيتم إضافة زر "إبلاغ" لتطبيق "GPS" لدى مستخدى أبل لتمكنهم من الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث.

وفى حالة تقديم عدد كاف من الأشخاص تقارير عن الحادث فسيعرض تطبيق خرائط أبل موقع الحادث على الطريق من خلال التعهيد الجماعى، ويتم حاليًا اختبار الميزة فى الولايات المتحدة لمستخدمين محددين، وفقا لما جاء فى " MacRumors".