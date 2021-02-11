جدة - نرمين السيد - ويستخدم سكان السويد الدراجات الهوائية فى الذهاب إلى العمل وخصوصا فى فصل الشتاء، كما يتم توفير بنية تحتية خاصة بمستخدمى ذلك النوع من الدراجات.
ويحتفل السويد غدا بركوب الدراجات الهوائية واستخدامها فى الذهاب إلى العمل من خلال نشر صور للدراجة، حيث يوجد حوالى مليون شخص هناك يستخدمون تلك الدراجات يوميا أى ما يعادل 11% من السكان، وفقا لـ "سبوتنيك".
كما أن هناك مجموعة من القواعد عند ركوب الدراجة أهمها استخدام الخوذات والالتزام بإشارات المرور وعدم استخدامها فى أماكن مخصصة للمشاة، ولا يجب ركوب شخصين على دراجة واحدة إلا إذا كان أحدهما طفلا وله مقعد خاص، كما يتطلب استخدامها تجهيزها بجرس وأنوار وعاكسات وفرامل تعمل جيدا، حسب ما جاء فى موقع "ذا نيوبى جايد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر %11 من سكان السويد يعتمدون على الدراجات الهوائية فى تحركاتهم اليومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.