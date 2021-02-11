%11؜ من سكان السويد يعتمدون على الدراجات الهوائية فى تحركاتهم اليومية

جدة - نرمين السيد - ويستخدم سكان السويد الدراجات الهوائية فى الذهاب إلى العمل وخصوصا فى فصل الشتاء، كما يتم توفير بنية تحتية خاصة بمستخدمى ذلك النوع من الدراجات.

ويحتفل السويد غدا بركوب الدراجات الهوائية واستخدامها فى الذهاب إلى العمل من خلال نشر صور للدراجة، حيث يوجد حوالى مليون شخص هناك يستخدمون تلك الدراجات يوميا أى ما يعادل 11% من السكان، وفقا لـ "سبوتنيك".

كما أن هناك مجموعة من القواعد عند ركوب الدراجة أهمها استخدام الخوذات والالتزام بإشارات المرور وعدم استخدامها فى أماكن مخصصة للمشاة، ولا يجب ركوب شخصين على دراجة واحدة إلا إذا كان أحدهما طفلا وله مقعد خاص، كما يتطلب استخدامها تجهيزها بجرس وأنوار وعاكسات وفرامل تعمل جيدا، حسب ما جاء فى موقع "ذا نيوبى جايد".