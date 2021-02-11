طريقة تحضير الدجاج المشوى الحار

جدة - نرمين السيد - تشعر الأمهات بالحيرة عند اتخاذ القرار فى تحديد نوع الطعام الذى تقوم بإعداده، بالإضافة إلى حرصها على الاستعانة بالوصفات الجديدة للتخلص من الوصفات الروتينية عند تحضير الطعام.





وهناك طريقة سهلة لإعداد الدجاج منها الدجاج المشوى بالتتبيلة الحارة والتى تتميز بالمذاق الشهى وسرعة تحضيرها. ولتحضير وصفة الدجاج المشوى بالتتبيلة الحارة، نحتاج إلى: -2 صدر الدجاج. -ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار. -ملعقة كبيرة من الخل. -ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. وطريقة التحضير: يجب خلط الفلفل الأحمر والفلفل الأسود والخل وزيت الزيتون والملح فى وعاء. ويضاف الدجاج لتلك التتبيلة ويتم غلطها وتغطية الطبق وبقاءه فى الثلاجة ليلة كاملة. ويزال الدجاج من التتبيلة لشويها على الجريل أو بالفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وتقدم ساخنة بجانب طبق الأرز أو السلطة.

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