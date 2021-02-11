جدة - نرمين السيد - وزعمت الشركة لتعميم عمل الروبوتات المختصة بتوصيل الطلبات إلى المبانى السكنية فى العاصمة موسكو، بعدما كانت خدماتها مقتصرة فى مناطق محدودة. وتسمح "ياندكس" للزبائن بتتبع موقع العربة الجوالة ووضع طلباتهم من خلال التطبيق، ولاستلام الطلب يحتاج العملاء إلى فتح العربة الجوالة من هواتفهم الذكية ورفع سطح الروبوت. وستزداد شعبية تلك الروبوتات فى موسكو كما يتم إضافة المزيد من المطاعم إليها والبقالة وغيرها، لقدرتها على العمل طوال اليوم ولا تساهم فى نقل فيروس كورونا لطبيعتها اللاتلامسية، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعمم خدمة الروبوتات لتوصيل الطلبات لتفادى كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.