الصين تحتفل غدا بـ رأس السنة القمرية

جدة - نرمين السيد - ويلقب رأس السنة القمرية بعيد الربيع أو العام القمرى الجديدـ الذى يعود تاريخه لأربعة آلاف سنة.

ويعد عيد الربيع من أهم العطلات التقليدية فى الصين لكونه اليوم الأول من الشهر الأول بالتقويم الصينى، والذى ينتهى بمهرجان الفوانيس الذى يصادف اليوم الخامس عشر.

وترجع السنة القمرية إلى تضحية الناس للآلهة والأجداد فى نهاية عام قديم وبداية عام جديد، وهى سنة مبنية على التقويم القمرى الصينى حيث أن تاريخها يختلف كل عام.

ويذكر أن الصينيون يحتفلون بـ رأس السنة القمرية عن طريق تنظيم منازلهم، وتجهيز ملابسهم الفخمة، وشراء بضائع العيد مثل الحلويات والكعك واللحوم، لإكرام ضيوفهم، وتنظيم الحدائق لاستقبال الزوار، وملىء الشوارع بالفوانيس المطبوع عليها صور حيوانات، ومناظر طبيعية، حيث يصل حجم استهلاكهم إلى ثلث استهلاكهم السنوى.

كما يعتبر السهر والمرح شيئا أساسيا فى ذلك اليوم لتوديع العام القديم واستقبال عام جديد ملىء بالمفقرعات، اعتقادا أن ذلك يطرد الشياطين.

وتهتم فيه الأسر فى ليلة العيد بالاجتماع لتناول الوجبة العائلية، التى تختلف فى شمال الصين عن جنوبها، حيث يجب تناول جبن الصويا والسمك فى جنوب الصين، وفى الشمال شرائح العجين المستدير المحشو باللحم المفروم.