فيديو .. ظاهرة غريبة فى سماء أمريكا .. هل هو غزو فضائى؟

جدة - نرمين السيد - فوجئ المواطنون الأمريكيون بظهور أعمدة ضوئية غريبة ومتحركة فى سماء بعض المناطق شمالى أمريكا، ما أثار الكثير من التساؤلات وفتح بابا واسعا للجدل حول أسباب هذه الظاهرة.





وقال خبير الأرصاد الجوية فى دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية، بيل تايلور، فى تصريحات أدلى بها لشبكة "سى إن إن"، تعليقا على صور الأعمدة الضوئية التى شوهدت فى وقت مبكر من هذا الأسبوع فى منطقة "نورث بلات" فى نبراسكا: "كان الأمر تقريبا كما لو كنت أنظر إلى الأضواء الشمالية لأنها كانت تقفز وتتحرك وتتغير فى المظهر". وأضاف الخبير: "لحسن الحظ بالنسبة لنا، هذا ليس غزوا فضائيا أو نشاطا من خارج كوكب الأرض، ولكنه بالأحرى ظاهرة بصرية تسبب بها الجو البارد". ويرتبط ظهور أعمدة الضوء بتشكل طبقات من البلورات الثلجية فى الغلاف الجوى السفلى للأرض وفوق مصدر ضوء صناعى أو أى مصدر ضوئى، متواجد على سطح الأرض.

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