خالد الجندى: ربنا هيحاسبنا عن التقاعس فى مساعدة الدولة فى الإصلاح

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ خالد الجندى أن الله تعالى سيحاسب الجميع عن التقاعس فى مساعدة الدولة فى الإصلاح، مشددًا على أنه يجب تعليم الناس عبادة الشكر وذلك بالثقة فى الله أولًا ثم فى أنفسنا بشأن أن هناك إصلاح يحدث وأنه لا عيب فى الإشادة بذلك.





تابع الجندى خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أنه لا أحد ينكر أن مصر بها بعض المشاكل الاقتصادية أو نقص فى الخدمات، ولكن هذا مثل أى دولة فى العالم، متابعًا أنه عندما نجد ورقة إصلاحية عملية ووعدًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى علانيةً بتطوير القرى فى مصر والريف المصرى خلال3 سنوات فيجب حينها أن يتم الإشادة بذلك لأن الرئيس السيسى حين يعد بشئ لا يخلف. أضاف أنه فات آوان المناصب والمراكز ولهذا حديثه يحتسبه عند الله تعالى فقط، مشددًا على أن الخالق سيحاسبنا عن التقاعس الإصلاحى لو لم يتم، متابعًا أن خطة الدولة هى الإنتهاء من كل قرية ثم الانتقال إلى التى تليها، حيث سيتكلف هذا المشروع نصف ترليون جنيه، ولن يتم الحصول على قروض أو أموال من الخارج للإنتهاء من هذا الملف.

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