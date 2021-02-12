جدة - نرمين السيد - وذكر موقع العين نقلا عن صحيفة "لا بوز دى كاديز"، أن الرجل 63 عاما أضرم النار فى مرتبة فراشه فى غرفته بالطابق السادس من مستشفى "بويرتا ديل مار" الجامعى مساء الأربعاء.
وكان الرجل خطط لإحداث الفوضى والاستفادة منها، للهروب دون أن يلاحظه أحد، لكن الخطة فشلت، وتم القبض على المشتبه به فى إضرام النار ولا يزال فى المستشفى.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه جرى حجز المريض الآن فى جناح شديد الحراسة بمستشفى آخر فى قادش.
وبينما تم إخماد الحريق بسرعة نسبيا، نجح الرجل فى إحداث حالة من الفوضى والذعر، بعد أن شوهدت ألسنة اللهب تنطلق من النوافذ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مريض بكورونا يشعل حريقا فى مستشفى إسبانى لتنفيذ خطة هروب فاشلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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