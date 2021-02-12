دراسة : إجازة الأمومة المدفوعة الأجر مرتبطة بمزايا صحية طويلة الأجل

جدة - نرمين السيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لها فوائد صحية عقلية وجسدية كبيرة للأمهات والأطفال، بما فى ذلك معدلات منخفضة من اكتئاب ما بعد الولادة ووفيات الرضع.





وأظهرت الدراسة، التى نُشرت فى مجلة Harvard Review of Psychiatry ، أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر تزيد أيضًا من احتمالية بدء الرضاعة الطبيعية مبكرا وزيادة مدتها بين الأمهات اللائى يخترن خيار الرضاعة الطبيعية والقدرة على ذلك.

وقالت الباحثة "كريستينا ديفيدسون" الأستاذ فى كلية الطب جامعة "سان فرانسيسكو ": " تُظهر البيانات المتاحة الآن أيضًا أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر مفيدة للصحة الجسدية والعقلية للأمهات وأطفالهن، لذلك نحن نعلم الآن أنها أيضًا مفيدة لصحة الأسر العاملة".

وفى هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل الدراسات الوطنية والدولية الأخيرة حول آثار إجازة الأمومة المدفوعة الأجر على صحة الأمهات والأطفال، بالتركيز على 26 دراسة تجريبية أو شبه تجريبية تسلط هذه الدراسة الضوء على فوائد الصحة العامة لإجازة الأمومة مدفوعة الأجر فى عدة مجالات.

فقد توصل الباحثون إلى أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر مرتبطة بإنخفاض معدلات اكتئاب الأم بعد الولادة، وهو اضطراب شائع له تداعيات خطيرة على كل من الأم والطفل.

كما تشمل الفوائد الأخرى المبلغ عنها انخفاض الضغط النفسى، وتحسين الحالة المزاجية، وفى إحدى الدراسات، انخفاض حاد فى خطر عنف الشريك الحميم.

كذلك، كان لإجازة الأمومة مدفوعة الأجر آثار إيجابية على الصحة العقلية للرضع ونموها - بما فى ذلك الحد من مخاطر اكتئاب ما بعد الولادة وآثاره السلبية الملازمة على الترابط بين الأم والرضيع.

كما تم ربط مدة إجازة الأمومة بنوعية التفاعلات بين الأم والطفل، مما يؤثر على نمو الارتباط والتعاطف والأداء الأكاديمى فى وقت لاحق لدى الطفل.