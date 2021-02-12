صور.. تألق دائم لـ ديانا ستاركوفا ملكة جمال أوروبا

جدة - نرمين السيد - ولدت ديانا ستاركوفا، فى باريس، يوم 29 ديسمبر 1992، وتخرجت فى جامعة السوربون. حملت لقب ملكة جمال سابقة بعدما فازت بمسابقة ملكة جمال أوروبا 2016، وملكة جمال آسيا والمحيط الهادئ عام 2011.

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