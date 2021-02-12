Moto E6i.. موتورولا تعلن مواصفات هاتفها الجديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقنى، يأتى هاتف موتورولا Moto E6i، مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وحظى الهاتف بشاشة بقياس 6.1 بوصة، عالية الدقة من نوع IPS LCD، بدقة 720 x 1560 بيكسل، تحتوى على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

وفى الجزء الخلفى لهاتف Moto E6i، يوجد قارئ بصمات الأصبع، إضافة إلى كاميرا مزدوجة الأولى بدقة 13 ميجابيكسل، والثانية بدقة 2 ميجابيكسل.

وحصل هاتف Moto E6i، على بطارية بقوة 3.000 مللى أمبير فى الساعة يتم شحنها من خلال منفذ microUSB بسرعة تصل إلى 10 وات، كما يتميز لهاتف الذكى أيضًا بمقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر.

ويتوفر هاتف Moto E6i، فى لونين فقط هما الرمادى والزهرى، مقابل سعر حوالى 205 دولارات، أى ما يعادل 3.200 جنيه مصرى.