بـ 4 كاميرات.. أبرز مواصفات هاتف Galaxy A52 4G

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات، أن الشركة تستعد لإصدار نسخة أخرى من الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy A52 4G سيصدر بسعر 410 دولارات، أى ما يعادل 6.410 جنهيات.

وسيأتى هاتف Galaxy A52 4G بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Infinity-O AMOLED، مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، وجودة + Full HD، بدقة x 2400 1080 بيكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى.

وتم تزويد الهاتف الجديد لـ سامسونج بـ 4 كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة بزاوية واسعة دقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والاتساع بدقة 5 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى دقة 32 ميجا بيكسل.

وسيعمل هاتف Galaxy A52 4G، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 720G، بتكنولوجيا 8 نانومتر، كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 الأحدث من جوجل، ومساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت وذاكرة تخزين عشوائى 8 جيجا بايت رام.

وسيحتوى هاتف Galaxy A52 4G على بطارية 4.500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، مع 4 ألوان هى الأزرق واللافندر والأبيض والأسود.