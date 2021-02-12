بتشريع يترقبه العالم.. أستراليا تلزم جوجل وفيسبوك بالدفع مقابل المحتوى

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مسؤول كبير فى الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة، إن التشريع المرتقب سيجعل أستراليا أول دولة تطلب من فيسبوك وجوجل دفع ثمن المحتوى الإخبارى، بينما تقول شركة جوجل إن ذلك التشريع سيكون "غير قابل للتنفيذ".

وفى الوقت الذى يحظى فيه التشريع المرتقب بمتابعة واسعة فى مختلف دول العالم، تقول الشركتان الأمريكيتان إنهما حاولتا إقناع أستراليا بتخفيف التشريع، بعد محادثات بين كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين، ورئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون.

وأشارت "رويترز" إلى أن جوجل أطلقت منصة إخبارية فى أستراليا، الأسبوع الماضى، ودفعت مالاً للحصول عليها، وأبرمت صفقات تتعلق بالمحتوى مع الناشرين، فى محاولة لإظهار أن التشريع المقترح غير ضرورى.