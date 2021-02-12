طفل لبنانى يفوز ببطولة العالم فى مسابقة ودية افتراضية للحساب الذهنى

جدة - نرمين السيد - ونظمت المسابقة العالمية الودية الافتراضية للحساب الذهنى "Association of Professional Abacus Education" بمشاركة أكثر من دولة عربية وأجنبية، بحسب روسيا اليوم. وفاز على مرعى عوالا، بلقب المسابقة، من بين أطفال دول: اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، أمريكا، الأردن، لبنان، العراق، ماليزيا، أستراليا، ماكاو، بريطانيا، سابا، وهونج كونج.

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