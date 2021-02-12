فيسبوك تحذف مليون منشور كاذب حول كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع CNET التقنى، فإن فيسبوك حذفت على موقعها أكثر من مليون منشور بالإضافة إلى ملايين أخرى من المنشورات على موقعها إنستجرام لخطورة المعلومات التى تتضمنها مثل هذه المنشورات وتأثيرها على المستخدمين الآخرين.

وشمل المحتوى المحذوف إجراءات وقائية مزيفة لفيروس كورونا بالإضافة إلى علاجات مبالغ فيها.

ومنذ تفشى الأزمة حول العالم تتخذ فيسبوك إجراءات أكثر صرامة ضد المعلومات المضللة التى تنشر حول العلاجات الخاصة بمواجهة كورونا.

وقالت مونيكا بيكرت، التي تشرف على إدارة السياسة العالمية في فيسبوك: "بعد انتهاء الوباء، سنواصل التحدث إلى السلطات الصحية ونتأكد من أننا نتبع النهج الصحيح للمضى قدمًا بما يتفق مع سياسات ومبادئ المعلومات المضللة".

وكانت أعلنت فيسبوك منذ أيام بالتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن، عن إطلاق عدد من المبادرات والأنشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوعية جميع المستخدمين بالإنترنت الآمن.