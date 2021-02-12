الأرصاد: طقس السبت مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 21

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كما تتكاثر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:- وتتأثر البلاد بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

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