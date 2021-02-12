صور.. بايدن وزوجته يحتفلان بعيد الحب فى البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - ووضعت السيدة الأولى، الورد والقلوب التى تحمل شعارات حب، فى ساحات البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وظهرت جيل بصحبة الرئيس الأمريكى فى ساحات البيت الأبيض وسط رسومات القلوب التى حملت شعارات الحب والدعم. وقال بايدن: "أردت فقط بعض الفرح، فى ظل انتشار الوباء، فالجميع يشعر بالإحباط، وهذا مجرد متعة صغيرة لتعطى القليل من الأمل".

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