جدة - نرمين السيد - وقالت ريم، البالغة من العمر 12 عامًا، إن الفكرة جائتها عندما رأت الأطفال يلعبون فى الشارع، مضيفة: "قلت بدل ما بيلعبوا فى الشارع أدرسلهم، وبدأت أعلمهم عربى وحساب ودين وإنجليزى". وأضافت أن أحد المواطنين يدعى عم "سيد"، ساعدها فى إحضار سبورة وطباشير، معربة عن أملها فى أن تصبح مدرسة رياضيات فى المستقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرها 12 عاما.. ريم خالد أصغر مُدرسة تفتح فصلا للتقوية فى الشارع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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