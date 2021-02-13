فيديو: بفضل هيكل روبوتى.. بريطانى مصاب بالشلل يمشى لأول مرة منذ 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - سايمون كيندليسايدز، البالغ من العمر 36 عامًا، أصيب بالشلل فى 2013، بعدما أصيب بورم فى المخ، واشترى له متبرع مجهول بدلة روبوتية، وينوى السير لمسافة 100 ميل فى فبراير الحالى لجمع التبرعات لصالح مستشفى نورفولك ومستشفى جامعة نورويتش.
وعن مدى التغيير الذى أحدثته البدلة الآلية فى حياته قال كيندليسايدز: "أكثر مما يمكن أن تقوله الكلمات"، وذلك وفقا لموقع "روسيا اليوم".
وأضاف: "كان يمكننى البقاء فى السرير والشعور بالأسف على نفسى دون أن أفعل أى شىء آخر، لقد أنقذت مستشفيات هيئة الصحة حياتى، لذلك أريد أن أكون قادرًا على تقديم شىء ما لهذه المستشفيات".
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