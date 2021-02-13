جثث مقطعة فى 18 حقيبة بلاستيكية بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمكتب الادعاء بولاية خاليسكو، كانت دورية شرطة اكتشفت فى بادئ الأمر ساقا بشرية فى الشارع القريب من ستاد نادى تشيفاس لكرة القدم.

وبعد ذلك، تم العثور على 18 حقيبة بلاستيكية سوداء تحتوى على بقايا بشرية فى المنطقة فى زابوبان، وهى ضاحية بثانى أكبر مدينة فى المكسيك.

وتعانى المكسيك من أعمال عنف بنسب هائلة، منذ أن اندلع ما يوصف بحرب مخدرات فى نهاية عام 2006.

وحاليا، يتم تسجيل نحو 100 جريمة قتل يوميا فى البلاد التى يقطنها نحو 126 مليون شخص، وإلى جانب ذلك، تم فى المكسيك تسجيل اختفاء أكثر من 82 ألف شخص.