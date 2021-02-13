جدة - نرمين السيد - اسمها بالكامل أليسا إيلاين ميلر، وولدت فى 4 يوليو 1989 فى لوس أنجلوس. تنحدر أليسيا من أصل ألمانى أيرلندى نمساوى إنجليزى، اشتهرت بعد ظهور صورها فى مجلات فوغ ومجلة إل. عملت أليسا إيلاين ميلر كعارضة أزياء مع فيكتوريا سيكريت، وتعرف بحبها الكبير للقطط، وعشقها للموسيقى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- أليسا ميلر.. عارضة أزياء أمريكية تعشق القطط والموسيقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.