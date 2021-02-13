آبل: خصم 100 دولار على Macbook Pro

جدة - نرمين السيد - وصدر جهاز MacBook Pro، بشاشة قياس 13 بوصة، إلى جانب شريحة معالج آبل الجديد M1 ونظام Big Sur، وبتقنية P3، التى تعطى دقة أكبر وتباينًا أفضل للصور، وتجعل الألوان أكثر واقعية، مع لوحة مفاتيح من نوع Magic Keyboard.

ويتميز الجهاز ببطارية خيالية، حيث يوفر MacBook Pro الجديد ما يصل إلى 17 ساعة من تصفح الويب عبر الشبكات اللاسلكية، وما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو.

وحقق جهاز لاب توب MacBook Pro، طفرة هائلة فى المبيعات 9 مليارات دولار، وهو رقم قياسى جديد فى مبيعات آبل.