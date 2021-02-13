يوم سرقة البنك.. أول لص للمصارف شارك فى الحرب الأهلية وقتلته الخيانة

جدة - نرمين السيد - بطل الحكاية هو جيسى جيمس، الذى نجح فى سرقة بنك عام 1866 للمرة الأولى فى العالم، ليؤسس بعدها عصابة متخصصة بسرقة المصارف والقطارات والقتل والسطو.

ولد جيسى، فى 5 سبتمبر من عام 1847م، وسط 4 أخوات، ورحل والده وهم صغار، لتتزوج والدته عدة مرات، وشارك فى الحرب الأهلية الأمريكية مع عصابة كانت تسمى بلودى بيل أندرسون، وفى نفس الحرب قاتل شقيقه فرانك، وبعد انتهاء الحرب استسلمت جميع الجماعات المقاتلة، وأشيع وقتها أن جيسى أصيب بطلق نارى خلال الهدنة، فتحولت حياته لحياة الجريمة.

وفى عام 1866 أعلن جيسى، صراحة أنه خارج عن القانون وظل مطارد لمدة 16 عامًا، وحتى رحيله، ولكن قبل ذلك ومن كثرة جرائمه، وضع حاكم ميزورى توماس ت. كريتندن آنذاك، عرضًا بقيمة 30.000 دولار أمريكى لمن يبلغ أو يلقى القبض على جيسى، حيا أو ميتا، ولكن الأخير لم يقف متفرجًا فأعلن عن مكافاة قيمتها 50000 دولار لمن يقتل الحاكم توماس.

وخلال إقامته فى مدينة سانتى جوزف بالولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم مستعار هو "توماس هوارد"، وفى لحظة تخلى عن سلاحه قتله أحد أفراد عصابته كان يدعى روبرت فورد، من أجل الحصول على المكافاة التى خصصها الحاكم توماس وهى 30.000 دولار أمريكى، لتنتهى حياة أول سارق للبنوك والخارج على القانون، عن عمر يناهز الـ35 عاما.