فيديو.. لحظة تصادم 133 سيارة بولاية تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ووقع حادث التصادم على طريق سريع فى مدينة فورث وورث، بعدما اصدمت شاحنة بعدد من السيارات. وقال نيل نوكس، رئيس شرطة المدينة، بحسب ما نقلته فضائية "العربية"، إن الحادث أسفر عن تدمير 133 سيارة، مؤكدًا ان الرقم ليس نهائى، وأن التحقيق ما زال أوليًا، وأن الجليد قد يكون أحد أسباب الحادث. وأغلقت السلطات الطريق فى الاتجاهين، وما زالت فرق الإنقاذ تواصل عمليات إخراج العالقين داخل سياراتهم

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