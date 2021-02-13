اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها 1.000 عام بالصين

جدة - نرمين السيد - وقال "تشانغ باو قانغ" أمين متحف مدينة "هوانغهوا" – فى تصريح اليوم- إن الموقع المكتشف يغطى مساحة 460 مترا مربعا، ومن بين الآثار المكتشفة بئران ملحيان وموقدان للملح و4 خنادق ملحية وقطع أثرية من الفخار والخزف والعظام والحجر والحديد والخشب.

وأضاف قانغ أنه بالمقارنة مع المواقع المكتشفة سابقا، فإن أغلب القطع الأثرية المكتشفة، والتى يعتقد أنها استخدمت خلال أسرة تانغ (618-907)، فى حالة جيدة للغاية.

وتابع قانغ أن أحد البئرين يبلغ قطره 3 أمتار وعمقه 3ر3 متر، كما أن جدار البئر مصنوع من القصب وليس الحجارة، وهو ما يلعب دورا فى تنقية الشوائب فضلا عن أنه لا يزال بحالة جيدة رغم وجوده فى بيئة ملحية عالية التركيز لأكثر من 1.000 عام.

وأشار قانغ إلى أن اكتشاف هذا الموقع الكبير لصناعة الملح من شأنه المساعدة على معرفة المزيد عن نشأة صناعة الملح، ودراسة التنمية التاريخية لصناعة الملح فى الصين القديمة.